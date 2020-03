Tutto il mondo è preoccupato per la pandemia di Coronavirus in atto. Ma all’edizione tedesca del Grande Fratello c’è chi se la spassa.

Al ‘Grande Fratello’ edizione tedesca, i concorrenti ancora non sono al corrente della grave crisi da Coronavirus attualmente in corso in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | prete celebra messa di nascosto in chiesa

Gli autori del reality show hanno preferito non informare gli inquilini della Casa, che quindi si godono ogni loro momento in totale spensieratezza, del tutto ignari di ciò che sta accadendo su tutto il pianeta. Il programma è cominciato lo scorso 6 febbraio ed i partecipanti del Grande Fratello in Germania conoscono solo marginalmente ciò che è successo in Cina a causa del Covid-19. Chi tra loro si è informato, conosce soltanto i casi diagnosticati in Cina e certamente non potrebbe mai immaginare come le cose siano precipitate in così poche settimane, al punto da dare vita ad una pandemia su scala globale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Cura Italia partite IVA | come ottenere i 600 euro di bonus previsti

LEGGI ANCHE –> Intero convento di suore positive | altro dramma da Coronavirus

Grande Fratello, anche in Canada concorrenti all’oscuro di tutto

Il canale televisivo che trasmette il GF Germania, Sat.1, ha giustificato la propria scelta di non mettere al corrente i partecipanti del reality show, limitandosi a comunicare quanto segue. “Naturalmente i residenti saranno informati se ci sarà motivo di farlo. Quali informazioni fornire agli inquilini dall’esterno viene deciso anche in accordo con i parenti”. Dopo il 6 febbraio sono entrati dei nuovi concorrenti, che invece risultano essere molto più informati riguardo alla situazione Coronavirus. A loro la produzione ha chiesto di non fare parola con i partecipanti entrati ad inizio febbraio, per non minare la tranquillità dello show. La stessa cosa si sta verificando attualmente anche all’edizione canadese del Grande Fratello. E sul web monta la polemica per questo atteggiamento.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | chiusura anticipata per Coronavirus | le reazioni

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | Conte agli italiani | “Esponete il Tricolore”