Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti puntata 17 marzo 2020

Fuori dal coro: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 17 marzo 2020

L’informazione Mediaset prosegue con la messa in onda -di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano. Come sappiamo, infatti, i palensesti stanno subendo uno stravolgimento dovuto all’emergenza Coronavirus. Sono stati tolti alcuni dei programmi di intrattenimento per lasciare spazio all’informazione oppure quelli che vanno ancora in onda – come il Gf Vip o Amici – non hanno publico.

Leggi anche –> Paolo Bonolis furioso con Mediaset: programma sospeso per Coronavirus

Fuori dal coro: anticipazioni

L’unico cambiamento previsto per Fuori dal coro è il cambiamento di sede: la trasmissione andrà in onda dallo studio Cinque del centro di produzione Mediaset, invece che dallo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma. Questo spostamento è dovuto al fatto che in questo modo si potranno avere gli ospiti e il pubblico, come già accaduto per Dritto e Rovescio.

Torna #FuoriDalCoro!

Anche questa sera insieme ai nostri ospiti parleremo di emergenza #coronavirus.

Avremo anche con noi una nutrita schiera tra direttori sanitari, medici e virologi.

Vi aspettiamo alle 21.25 sempre su @rete4!@QuiMediaset_it pic.twitter.com/8qYqVqU0ht — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 17, 2020

Anche Mario Giordano parlerà dell’emergenza Coronavirus con la presenza di esperti virologi e commentatori. Altro tema sarà anche quello degli sprechi che affligge il nostro Paese. Infine ci sarà classifica degli argomenti più discussi su Internet nel corso della settimana.