Euro 2020 | la UEFA fissa le date “Coronavirus permettendo”

Euro 2020 date, la UEFA ha deciso quando si giocherà e quali saranno le date di inizio e di fine della massima competizione calcistica continentale.

L’edizione prevista di Euro 2020 sarà in realtà ‘Euro 2021’. La UEFA infatti ha scelto le date in cui far disputare la massima rassegna continentale per nazionali, che avrebbe dovuto disputarsi in origine questa estate. E che avrebbe introdotto per la prima volta una edizione itinerante in più città europee. La Federazione calcistica norvegese ha anticipato la notizia, per la quale si attende l’ufficialità da parte della stessa UEFA: gli Europei si giocheranno la prossima estate dall’11 giugno all’11 luglio. Per allora si confida in una risoluzione definitiva del problema Coronavirus che sta tenendo in scacco il mondo. Lo slittamento di un anno degli Europei consentirà poi alle varie federazioni di studiare delle formule idonee per consentire ai propri club di portare a termine i campionati in corso, costretti per motivi di necessità impellente allo stop. Lo stesso vale per Champions ed Europa League. Si attende la votazione ufficiale da parte della UEFA, che sottopone al parere dei propri consociati attraverso metodo democratico di espressione ogni decisione importante. Per quanto riguarda la ripresa di campionati e competizioni internazionali, si spera di riuscire a riprendere il tutto entro maggio, con la conclusione della stagione ufficiale a quel punto fissata per luglio inoltrato. Ad ogni modo tutto questo caos con spostamenti e rinvii avrà delle conseguenze notevoli anche sul piano economico. A questo scopo sorgeranno due apposite commissioni che avranno il compito di valutare e di porre il più possibile una soluzione a questo problema.