Estrazione VinciCasa: estrazione numeri vincenti del 17 marzo 2020

Estrazione VinciCasa: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di martedì 17 marzo per scoprire se ci sono dei giocatori fortunati tra noi.

Il VinciCasa è una lotteria giornaliera che mette in palio come montepremi la casa dei propri sogni più di 200mila euro subito. Non male, vero?

Giocare è veramente semplicissimo: basta infatti scegliere 5 numeri su 40 e se si trovano tutti il montepremi comprende una casa e 200.000mila euro subito. Si può giocare in ricevitoria e online al costo di 2 euro. L’estrazione è ogni sera, alle ore 20:00. Si può vincere anche indovinando 4, 3 o 2 numeri della combinazione estratta. Il primo premio è di 500.000€, di cui 200mila in denaro, che si può usare nel modo in cui si crede. Con i 300mila euro si può comprare la casa dei sogni, che si può scegliere in tutta Italia entro due anni dalla vincita. Se si vince la Casa, non si deve fare altro che presentarsi con il tagliando vincente agli Uffici Sisal a Milano o a Roma.

VinciCasa: numeri vincenti

Con VinciCasa si ha 1 probabilità su 9 di vincere almeno un premio. Vediamo qui di seguito le possibilità:

CATEGORIA DI VINCITA (NUMERI ESATTI) PROBABILITÀ DI VINCITA VINCITE* 5 1 su 658.008 500.000€ 4 1 su 3.760 200€ 3 1 su 111 20€ 2 1 su 10 2,6€

Ecco le principali quote dell’ultima estrazione di martedì 17 marzo:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 5 0,00 € 4 Punti 4 348,24 € 261 Punti 3 18,87 € 2.604 Punti 2 2,60 €

L’ultima estrazione vincente è avvenuta venerdì 28 febbraio, quando è stata vinta di nuovo una casa e 200mila euro subito. La combinazione estratta è stata: 2 – 6 – 11 – 12 – 29, indovinata grazie a una giocata online.

