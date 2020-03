Enzo Capo e Pamela Barretta, i due si lasciano: lui smentisce

Enzo Capo e Pamela Barretta si sarebbero lasciati come fatto intendere dalla donna: lui ha smentito tutto. Ma cosa sarà successo?

I problemi di cuore esistono anche ai tempi del Coronavirus. La coppia uscita da Uomini e Donne, Enzo Capo e Pamela Barretta, si sono beccati con la loro storia d’amore che proseguiva comunque nel migliore dei modi. I due avevano trovato stabilità, ma qualcosa è cambiato nelle ultime ore nonostante la quarantena. Pamela ha subito lanciato la notizia su Instagram: “Mi ha lasciato”.

Enzo Capo e Pamela Baretta, la risposta di lui

Enzo ha svelato la realtà dei fatti attraverso le storie di Instagram: “Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela, ma assolutamente io non la ritengo una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi”. Poi ha aggiunto: “Quindi per me, fin quando non ci sarà un confronto che mi auspico ci sarà quanto prima possibile perché vorrà dire che sarà finita questa quarantena, ci guarderemo negli occhi e magari ce le diremo di santa ragione ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che l’auspicio è che andrà tutto bene, vedremo. Ciao a tutti”. Dopo l’emergenza Coronavirus tutto sarà chiarito con un incontro davvero significativo per la coppia.