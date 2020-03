Elisabetta Gregoraci col pancione, la foto lascia tutti senza parole

Elisabetta Gregoraci di nuovo incinta? Questo il primo pensiero dei suoi tanti fan e followers su Instragram. E invece…

Nuovo bebè in arrivo per Elisabetta Gregoraci. Così si direbbe a una prima occhiata al profilo Instagram della bellissima showgirl, dove campeggia una sua foto con pancione in bella vista. Ma le apparenze si sa, possono trarre in inganno e solo leggendo il commento che accompagna l’instantanea vien fuori la verità.

L’ultima “sorpresa” di Elisabetta Gregoraci

Quello di Elisabetta Gregoraci è in realtà un post celebrativo o commemorativo che dir si voglia, in occasione del 10° compleanno del suo primo bebè. “Qui ti aspettavo da 6 mesi – ricorda la Nostra – che grande gioia la maternità…tra qualche ore compierai 10 anni…sei stata una gioia immensa, il mio regalo più grande..10 anni fa in questo momento ero così emozionata e non vedevo l’ora di vederti, abbracciarti e conoscerti e stringerti a me ..ti amavo già tantissimo vita mia 💙NFB”. Per i suoi tanti fan e followers, dunque, prima una grande sorpresa, poi la profonda commozione per le toccanti parole della vip. Ma almeno per ora nessuna cicogna in arrivo.

