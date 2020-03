Edoardo Camurri, chi è lo scrittore e giornalista: carriera e curiosità

Chi è lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri: carriera e curiosità sul noto volto televisivo della Rai e voce radiofonica italiana.

Torinese classe 1974, laureato in filosofia teoretica con Gianni Vattimo, Edoardo Camurri è uno scrittore e giornalista italiano molto apprezzato, che scrive per il Foglio, Vanity Fair e il supplemento domenicale del Sole 24 Ore.

Diverse le sue conduzioni di trasmissioni radiofoniche, in particolare su Radiotre Rai. In tv ha condotto Omnibus Estate e Omnibus Weekend su La7 nella stagione 2005-2006.

Carriera e curiosità su Edoardo Camurri, noto volto televisivo

Sempre per La7 è stato autore di diverse trasmissioni. In Rai, invece, è stato autore del programma Emozioni in onda su Rai 2. Dal 29 aprile al 25 novembre 2011 ha condotto su Rai 3 Mi manda Raitre. Diversi i programmi che ha condotto su Rai Storia e dei quali è stato autore. Da novembre 2015 ad aprile 2016 ha condotto il programma I grandi della letteratura italiana in onda su Rai 5 tutti i lunedì sera. Il programma è stato poi mandato in replica su Raitre.

Conduce la rubrica Viaggio nell’Italia del Giro prodotta da Rai Cultura e che mostra i posti più belli toccati dal Giro d’Italia. Per due anni consecutivi, è conduttore su Rai 5 di Punto di svolta, programma che ricostruisce le storie dei grandi della letteratura mondiale. Ha pubblicato tra gli altri L’Italia dei miei stivali, edito da Rizzoli nel 2007.