Daniela Martani | parole forti sul Coronavirus | “Colpa di chi mangia carne”

L’ex gieffina ed oggi attivista, Daniela Martani, sul Coronavirus assume una posizione ben precisa. Ma che non manca di suscitare aspre controversie social.

La bella Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, ha rilasciato delle dichiarazioni che in molti hanno reputato controverse in merito all’emergenza Coronavirus in Italia.

Emergenza che però interessa ormai anche il mondo intero. La romana classe 1973, che prese parte alla nona edizione del noto reality show, nel tempo è diventata una fervente animalista e vegana convinta. Nel corso di una intervista concessa al programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo ‘La Zanzara’ su Radio 24, Daniela Martani ha detto con convinzione che la colpa di questa pandemia da Coronavirus in Italia e nel mondo è di chi consuma carne di animali.

Daniela Martani: “Il Coronavirus? Colpa di chi mangia la carne animale”

“Chi è vegano ha meno possibilità di essere contagiato”, le sue parole riportate da gossip blog. “Se il mondo fosse stato vegano non ci sarebbe stato nessun Coronavirus. Noi vegani siamo gli unici ad evitare che questi virus proliferino e si diffondano nel mondo. È mangiando la carne e certi tipi di animali che si diffondono i virus. Quando mai avete sentito di un virus che deriva dai ceci o dai fagioli? I vegani hanno meno possibilità di prendere il virus, il sistema immunitario è molto più elevato rispetto a chi mangia carne, quest’anno non mi sono presa nemmeno un raffreddore. È la natura che si riequilibra. Siamo troppi, questo virus potrebbe riequilibrare il pianeta. Dobbiamo imparare moltissimo da quello che sta succedendo. L’area più colpita è la Pianura Padana e lì c’è la maggiore concentrazione di allevamenti intensivi”.

Sui social è scontro tra favorevoli e contrari

Parole che hanno scatenato l’immancabile putiferio sul web, tra chi attacca il pensiero della Martani e chi lo trova comunque legittimo. E lo stesso è avvenuto nel caso della dura presa di posizione di Vittorio Sgarbi.

