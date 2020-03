Coronavirus, Tina Cipollari ironizza sui social: “Stiamo a casa…”

Un indizio social davvero divertente per l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari: “Io resto a casa” e il fotomontaggio ironico

Negli ultimi giorni tanti personaggi famosi hanno cercato di rasserenare i milioni di followers con consigli nel farli restare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, è stata portavoce dell’iniziativa “Io Resto a Casa” con una foto pubblicata su Instagram davvero divertente per sdrammatizzare il momento negativo che tutti noi stiamo attraversando per combattere la pandemia. “Tutti a casa”, soprattutto in cucina a mangiare.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, la foto di Tina Cipollari

La stessa opinionista di Uomini e Donne ha ironizzato su quanto stiamo facendo a casa con la creazione di un fotomontaggio che vede lei insieme al suo amico Simone, con il quale ha partecipato a Pechino Express, obesi, seduti nello studio del Dottor Nowzaradan, del programma Vite al Limite. In tanti hanno commentato con faccine apprezzando così il gesto di Tina per strappare un sorriso direttamente da casa.