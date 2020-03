Coronavirus: positivo anche l’attore del Trono di Spade – VIDEO

Positivo al Coronavirus anche l’attore del Trono di Spade Kristofer Hivju: l’annuncio su Instagram del protagonista della nota serie tv.

Kristofer Hivju, attore norvegese noto ai più per aver interpretato Tormund Giantsbane nella serie televisiva Il Trono di Spade, è risultato positivo al Coronavirus.

Lo ha annunciato egli stesso con un post su Instagram, nelle scorse ore. “Mi spiace dire che oggi sono risultato positivo al Covid19, al Coronavirus. Io e la mia figlia siamo in isolamento e in auto-quarantena”, le sue parole.

Quindi ha proseguito: “Stiamo tutti bene in salute, io ho solo i normali sintomi di un raffreddore. Ci sono persone d alto rischio con diagnosi devastanti, per questo dovete stare tutti molto attenti. Lavate le mani, tenete le persone almeno a un metro e mezzo di distanza, restate in quarantena, fate tutto quello che è in vostro potere per permettere al virus di non svilupparsi. Insieme possiamo combattere il virus ed aiutare le crisi nei nostri ospedali. Vi prego di tenere cura di voi stessi, gli uni con gli altri, mantenete le distanze e restate in salute”. Tra i contagiati ‘eccellenti’ da Coronavirus ci sono Tom Hanks e in Italia l’attrice Giuliana De Sio.