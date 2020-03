Coronavirus, sale il numero dei positivi: quasi 3mila casi in più

Sale il numero dei casi di positivi al Coronavirus nel nostro Paese: sono quasi 3mila in più rispetto a ieri, superata la soglia dei 30mila.

Quasi 3mila casi in più di Coronavirus in appena 24 ore, le vittime sono 345 in più, col totale delle vittime che è di 2.500. Ora i contagiati complessivi dall’inizio della crisi hanno superato i 30mila.

Una delle Regioni più a rischio è l’Emilia Romagna: qui infatti si registrano 4.000 positivi totali, ovvero 478 in più rispetto a ieri, con 396 decessi, cinquanta in più rispetto al giorno precedente.

I dati dei positivi al Coronavirus: aumento rispetto a ieri

Il dato consolidato mostra che dopo la Lombardia, l’Emilia Romagna è la seconda regione per numero di casi. Quella in Lombardia resta la situazione che desta le maggiori preoccupazioni, mentre l’assessore regionale al Welfare, Guido Gallera, spiega che oggi sono arrivati nuovi respiratori. La Regione detiene il triste primato di contagi, oltre la metà del totale, e di decessi, circa i due terzi del totale.

Ieri i casi di positivi complessivi erano 23.073, per un totale di 27.980 contagiati dall’inizio della crisi. Di questi, 1.851 erano in terapia intensiva. Le vittime erano 2.158 e i guariti 2.749. Erano invece 2.470 i casi di nuovi positivi, in flessione rispetto ai 2.853 del giorno precedente. Nel numero di casi, mancavano però Trento e la Regione Puglia. Ora un noto ‘balzo’ in avanti: l’uscita dalla crisi è ancora molto lontana.