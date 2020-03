Coronavirus | Jack Ma, donazione di mascherine: raggiungono il milione

La fondazione Alibaba e la fondazione che porta il nome dell’imprenditore Jack Ma, donano al nostro Paese dispositivi per contenere l’emergenza Coronavirus. Tra questi tamponi e mascherine.

La Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma, dell’imprenditore cinese, hanno deciso di fare una donazione importante per l’Italia: un milione di mascherine antivirus e 100 mila tamponi per la Croce Rossa Italiana, per sostenere l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. L’iniziativa solidale è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile italiano e con il Ministero degli Affari Esteri, fondamentali nel consentire una consegna rapida delle forniture mediche.

L’aereo contenente la prima spedizione di dispositivi sanitari è partito dall’aeroporto di Hangzhou Xiaoshan, in Cina, ed è arrivato all’aeroporto di Liegi (Belgio), proseguendo verso Roma. Il carico contiene un lotto da 500 mila mascherine chirurgiche, che sono state consegnate oggi 17 marzo al Centro Operativo Nazionale Emergenze della Croce Rossa Italiana. L’altro lotto con le restanti 500 mila mascherine e i 100 mila kit di rilevamento arriverà in Italia entro la fine di questa settimana. Sul carico una dedica: “Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!“. Questo particolare messaggio inviato da Jack Ma all’Italia è un estratto del ‘Nessun Dorma‘ di Puccini. Questa donazione, inoltre, fa parte di donazioni analoghe che la Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma stanno portando avanti in tutte le aree colpite maggiormente dal Coronavirus, inviando forniture mediche anche a Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Spagna e Belgio, oltre all’Africa.

Le dichiarazioni del Presidente della Croce Rossa Italiana

“L’emergenza Coronavirus ha svelato il volto della solidarietà internazionale, sia da parte delle istituzioni sia da quella delle aziende“, così commenta Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. “La Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma, che ringraziamo per la generosa offerta all’Italia, stanno inviando mascherine, oltre a diversi test kit. Una donazione sostanziale per il sistema sanitario nazionale e per il mondo del volontariato, che consente di mettere in sicurezza il lavoro degli operatori sanitari e che permetterà di ottimizzare la risposta a questa pandemia. Insieme, ce la faremo“, così ha poi concluso il Presidente.

