Coronavirus Italia | prete celebra messa di nascosto in chiesa

Un prete trasgredisce le norme da Coronavirus Italia vigenti. Ha fatto entrare i fedeli nella sua chiesa di nascosto, celebrando la messa in gran segreto. Comportamento gravemente irresponsabile.

Il decreto del Governo riguardo al divieto assoluto di uscire di casa in piena emergenza Coronavirus Italia vede purtroppo in diversi non comprendere ancora la reale portata della cosa.

Sono giorni molto difficili quelli in corso, nei quali in tanti di noi stanno compiendo dei sacrifici importanti. Eppure c’è anche chi sembra non capire e trasgredire il provvedimento per il quale occorre uscire solamente se spinti da motivi impellenti, e con apposita autocertificazione da presentare alle forze dell’ordine. La trasmissione ‘Striscia la Notizia’ ha mandato in onda un servizio del suo inviato Max Laudadio, che parla proprio di questo. A Cuasso al Monte, piccolo paese situato in provincia di Varese, c’è un prete che fino a pochi giorni fa ha continuato a celebrare la messa della domenica di nascosto. Contravvenendo così alle disposizioni fornite dalle autorità.

Coronavirus Italia, prete fa entrare i fedeli in chiesa di nascosto

Un comportamento gravissimo che rischia di contribuire a diffondere ulteriormente il Coronavirus, specialmente in quella zona d’Italia che fa parte dell’originaria zona rossa. Con la Lombardia che resta in assoluto la regione più colpita da questa crisi sanitaria. Don Nicolò Casoni evidentemente fa parte di quella fin troppo nutrita schiera di persone non consapevoli della pericolosità del Covid-19. Il prete ha anche rimproverato il religioso. Ma quest’ultimo, imperterrito, ha fatto entrare i fedeli di nascosto in chiesa, chiudendo poi a chiave le porte. Ora rischia una denuncia in ambito civile e penale ed anche dei provvedimenti certamente molto severi in ambito religioso da parte dei suoi superiori.

