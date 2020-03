Coronavirus, strappo alla regola al Gf Vip: ecco il “regalo” ai concorrenti

Ai concorrenti del Gf Vip è stato concesso di mettersi in contatto con le loro famiglie in confessionale: la reazione è stata entusiastica.

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus anche le regole del Grande Fratello Vip 4 cedono il passo all’emergenza: ai concorrenti del reality, data l’eccezionalità delle circostanze è stato concesso di mettersi in contatto con le famiglie. Ieri tutti sono stati chiamati in confessionale per telefonare a un familiare o al proprio partner. Un (giusto) strappo alla regola concesso dagli autori in queste ore in cui la preoccupazione è tanta anche e soprattutto nella Casa, dove manca una reale percezione di quel che succede fuori da Cinecittà.

Leggi anche –> Gf Vip, i concorrenti informati del Coronavirus: scene di panico

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche il Gf Vip si adegua all’emergenza Coronavirus

La novità è stata annunciata nello stesso comunicato che ha informato della chiusura anticipata del Gf Vip, con grande sollievo dei concorrenti. D’altro canto, da giorni ormai il clima nella Casa non è più lo stesso, e forse sentendo le famiglie qualcosa può cambiare anche da questo punto di vista.

Così, nel daytime odierno del Gf Vip si è vista la reazione dei concorrenti nel (ri)sentire la voce dei propri cari: tutti si sono profondamente commossi, fino alle lacrime. Zequila ha parlato sua mamma; Denver, Sara e Paola con i genitori; Teresanna con suo marito Giovanni; Fernanda le figlie oppure il marito; e Licia con la fidanzata Barbara.

“Che sollievo, che bello” ha esclamato Sossio piangendo quando ha sentito la voce di Ursula: “Mi manchi da morire”… E Adriana alla figlia Gisele: “Ciao amore, io ti amo immensamente. Sei la mia cucciola”. E ancora, Patrick al figlio: “Ciao Leone. Stai sereno che ci vediamo presto. Sono contento di sentire che stai bene, ok?”. E dopo la telefonata ha chiosao: “Mi sento mille volte meglio adesso, e non è come quando me lo sogno triste o cose del genere”. Dal reality alla realtà.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip chiude prima per il Coronavirus – VIDEO

Leggi anche –> Al Grande Fratello Germania si godono la vita: non sanno niente del Coronavirus

EDS