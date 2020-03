Coronavirus, chiude l’Agenzia delle Entrate: stop ai pagamenti

A causa dell’emergenza Coronavirus e delle misure di sicurezza prese in merito, chiude l’Agenzia delle Entrate. Si potrà accedere solo prenotando un appuntamento.

L’emergenza Coronavirus è molto seria e le misure di sicurezza vanno seguite alla lettera, evitando gli spostamenti per ogni ragione che non sia di necessità. Molti esercizi sono chiusi e così è anche per l’Agenzia delle Entrate. Per la durata dell’emergenza, è sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione sia attraverso l’ordinario canale postale, sia attraverso posta elettronica certificata, questa la nota ufficiale.

Nella nota ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, viene spiegato come il blocco degli uffici è in atto già da alcuni giorni e si attende il nuovo decreto legge con le misure di sostegno per l’emergenza da Covid-19. L’Agenzia ha anche informato che in linea con le misure emesse dai decreti governativi in vigore per il contrasto della diffusione del Coronavirus, l’accesso agli sportelli è possibile solo ed esclusivamente a seguito della prenotazione di un appuntamento utilizzando il servizio ‘prenota ticket‘, disponibile online nell’area pubblica del portalo o sull’app Equiclick, che non richiede pin e password. Si può prenotare il ticket il giorno stesso o per i 4 giorni lavorativi successivi, scegliendo lo sportello, la tipologia di servizio e l’orario.

Agenzia delle Entrate: appuntamento solo su prenotazione

Ogni ticket indica un appuntamento ed è valido per una sola operazione. “In relazione alla straordinarietà del momento, si invitano i cittadini ad effettuare le prenotazioni dei ticket di accesso agli sportelli solo per casi urgenti e non differibili e ad utilizzare i servizi online disponibili sul portale e sull’App Equiclick accedendo dal proprio pc, tablet o smartphone“, così segnala l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

