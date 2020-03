Intero convento di suore positive | altro dramma da Coronavirus Italia

Dramma Coronavirus Italia suore: tutto un convento mostra positività al Covid-19, in tantissime finiscono ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

È difficilissima la situazione Coronavirus Italia a Tortona, in provincia di Alessandria. Qui infatti una suora della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di don Orione è morta dopo essere finita in ospedale per un ricovero urgente a causa del Covid-19. Aveva 88 anni.

Ma con lei risultano positive tutte le altre consorelle, come stabilito da un apposito esame condotto su ognuna di loro. Anche le altre sono finite in ospedale. L’allarme era scattato giovedì scorso, 12 marzo, dopo che dalla stessa struttura religiosa era arrivata una segnalazione che ha motivato l’intervento della Unità di Crisi e della Asl locale. Solerte pure l’intervento dei carabinieri, i quali hanno utilizzato un elicottero per muoversi ed intervenire il più in fretta possibile. Da qui poi il ricovero urgente per tutte le suore della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di don Orione, con purtroppo il decesso di una di loro.

Coronavirus Italia, numerose le suore ricoverate

Da quanto risulta, anche un altro paio di religiose ha visto il proprio quadro clinico peggiorare ed aggravarsi ulteriormente. In totale sono 18 i ricoveri mentre altre 23 risultano in quarantena in un’altra struttura. Questo permetterà al personale sanitario preposto di sanificare la loro sede originaria. A Tortona al momento la terapia intensiva ospita 11 persone, tutte ricoverate a causa del Coronavirus.

