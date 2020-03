“Barbara D’Urso è stata ingannata”, l’appello dell’ex agente dei vip

L’amico di Nina Moric ed ex agente dei vip, Francesco Chiesa Soprani, ha svelato ai microfoni di Nuovo Tv l’ingaggo su Barbara D’Urso

“Sei stata ingannata”, così Francesco Chiesa Soprani si è rivolto a Barbara D’Urso. L’amico della showgirl croata Nina Moric e del suo ex compagno Luigi Favoloso, ha svelato che la macchina della verità di Live Non è la D’Urso ha sbagliato. Soprani ai microfoni di Nuovo Tv ha lanciato un appello: “Cara Barbara, credi a me. Nina Moric ha ingannato te e la macchina della verità”. L’ex agente dei vip è molto sicuro e potrebbe essere invitato in trasmissione dalla stessa D’Urso. Secondo la sua versione, in rete circolano video su come ingannare la macchina della verità e la Moric avrebbe così controllato il respiro. La showgirl si è sottoposta alla macchina della verità il mese scorso da casa sua, mentre Favoloso e i suoi genitori sono intervenuti in studio.

Barbara D’Urso, invito possibile a Chiesa Soprani

Inoltre, come svelato da Chiesa Soprani, il suo ex Favoloso non avrebbe picchiato Nina Moric. Secondo l’amico della showgirl croata, la stessa Moric si sarebbe fatta convincere da Fabrizio Corona per essere ospite di Barbara D’Urso, per parlare di Luigi Favoloso.