Amici 2020, cambia la giuria? La decisione di Maria De Filippi

La giuria di Amici 2020 potrebbe avere dei cambiamenti: nelle prossime ore potrebbe intervenire la conduttrice Maria De Filippi per la decisione finale

Amici 2020 andrà in onda regolarmente venerdì prossimo, ma ci potrebbero essere cambiamenti improvvisi con l’intervento immediato della stessa Maria De Filippi. Tutto ruota intorno alla giuria, giudicata non all’altezza nei vari giudizi. E così arriverebbero altri esperti di danza. Così Raffaele Paganini ha svelato ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano”: “Javier è il vero talento. La danza è anche e soprattutto questione di doti naturali. Sono d’accordo con Alessandra Celentano, nella sfida fra Javier e Nicolai, il primo ha dimostrato doti naturali non comuni, che permettono potenzialità tecniche maggiori, il secondo ha dimostrato un’ottima preparazione ed espressività. Ma un equilibrio perfetto in una piroetta o uno slancio di gamba più alto fanno la differenza”.

Amici 2020, le modifiche sulla giuria

La giuria di Amici 2020, composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, sarebbe stata così giudicata in maniera negativa visto che non può dare giudizio adeguati sulle esibizioni di ballo. Già negli anni precedenti ciò non avveniva, ma ora si è scatenata una polemica infinita con la De Filippi che potrebbe pensare di affiancare loro un esperto di danza.