Valentin snobba l’eliminazione da Amici | “Avevo un altro obiettivo” FOTO

Il ballerino Valentin ed Amici, una esperienza che è finita troppo presto ed in maniera inaspettata. Ora parla lui: “Il mio vero scopo l’ho raggiunto”.

Nel corso della terza puntata di ‘Amici 19’ Valentin Alexandru ha subito una cocente eliminazione. Cocente anche e soprattutto perché risultata inaspettata.

Il bel ballerino rumeno aveva perso il confronto diretto con Gaia ed avrebbe dovuto competere poi con Jacopo per ottenere la maglia per la quarta puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Ma lui stesso ha svelato che, anche nel caso in cui avesse vinto contro Jacopo, avrebbe poi lasciato con effetto immediato l’Accademia. Proprio per questo motivo la padrona di casa lo ha invitato a lasciare lo studio. Questa cosa aveva fatto molto discutere. E lo stesso Valentin adesso ha pubblicato un post sul suo profilo personale Instagram, in cui si sfoga e spiega cosa è successo e quale sia il suo stato d’animo.

Valentin Amici, è finita male: “Ma ho conquistato il cuore di tutti”

Lui ha riscosso grandi consensi per la sua abilità nel sapersi destreggiare nella danza e l’eliminazione da ‘Amici’ ha suscitato grande delusione in buona parte degli spettatori della trasmissione di Canale 5. ‘Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il premio più grande: il cuore della gente”. Poche parole, ma semplici e sincere, che hanno portato Valentin a ricevere molti ‘mi piace’ e commenti di sostegno.