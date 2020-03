Uomini e Donne, anticipazioni: tra Gianni e Marcello lite furiosa

Nuove anticipazioni in merito alla puntata in onda oggi 16 marzo di Uomini e Donne Trono Over: tra Gianni Sperti e Marcello ci sarà una nuova e furiosa lite.

Oggi, lunedì 16 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne Trono Over. Il programma di Maria De Filippi per ora sta continuando ad andare in onda con le puntate già registrate, ma il pubblico dovrà fare a meno di loro perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, non si possono registrare nuove puntate. La scorsa settimana sono tornati Marco e Carlotta in studio. Sappiamo che, conforme al nuovo decreto, i partecipanti devono mantenere le distanze tra di loro, non c’è pubblico in studio e non si possono fare i soliti balli al centro dello studio.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Papà scusa. Non posso farti una tomba”

Nella puntata di oggi si concluderà il confronto tra Marco e Carlotta; la dama ci tiene a far presente che non ha mai voluto ferire il cavaliere. Ci sarà da commuoversi di fronte alle lacrime di Marco, molto triste per la decisione di Carlotta. Lei infatti non vuole continuare la loro frequentazione. A confrontarsi saranno anche Marco B. e Antonella: Maria chiederà ai due se si sono davvero scambiati un bacio. Inoltre, sembra che per il cavaliere arriverà in studio una nuova dama. Ma protagonista della puntata sarà Gianni Sperti, che si scaglia nuovamente contro Marcello, il quale ha iniziato una conoscenza con Anna Maria.

Leggi anche -> Uomini e Donne, lite furiosa tra Jean Pierre e Tina Cipollari

Sono pochissimi i fans di Marcello e Anna Maria, infatti i presenti in studio non credono alla sincerità dei due. Gianni non perde occasione per accusare il cavaliere e i due litigheranno, nella discussione si intrommetterà anche Valentina Autiero. Inoltre, Gianni si scontra anche con Aurora, che sta conoscendo Sandro. Da lunedì 23 marzo, Uomini e Donne si fermerà.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!