Ancora un appuntamento da non perdere con lo “Speciale Tg2 Coronavirus, settimana decisiva” in onda in prima serata su RaiDue: ecco le curiosità

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intera Italia cambiando così il palinsesto delle principali reti Rai. Su Rai2 in prima serata oggi, lunedì 16 marzo, andrà in onda uno Speciale dal titolo ‘Coronavirus . Settimana decisiva’. Ci saranno tanti ospiti del campo scientifico, collegamenti con gli inviati sul territorio per raccontare i numeri, l’andamento del virus e gli aspetti economici della pandemia. Infine, ci saranno anche le testimonianze in diretta dei corrispondenti Rai nelle sedi estere come si può leggere sul sito Rai.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, chiudono Chi l’ha Visto? e Agorà: contagiati tra gli ospiti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – “Tg2 Speciale Coronavirus. Settimana decisiva”, parla Conte

Nella mattinata di oggi sono state diffuse le dichiarazioni del premier Conte che ha svelato: “Bisogna evitare in tutti i modi gli spostamenti non assolutamente necessari. È il momento dei sacrifici, delle scelte responsabili. Se continueremo a rimanere a casa evitando contatti a rischio saremo più efficaci nel contenere il viru”s. Poi ha aggiunto: “Picco ancora non raggiunto. Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia”. Per conoscere più novità non perdete l’appuntamento di questa sera, lunedì 16 marzo, con lo Speciale Tg2 Coronavirus Settimana decisiva.