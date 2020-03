Stasera in tv – Carol, la trama e il cast del film in onda su RaiTre

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 16 marzo, con il film Carol del 2015 in onda su RaiTre a partire dalle 21:25: le anticipazioni

Questa sera, lunedì 16 marzo, andrà in onda il film “Carol” su RaiTre a partire dalle 21:25. La pellicola del 2015 è ambientata nella New York degli anni ’50 dove Therese lavora come impiegata in un grande magazzino. Lei è una giovane donna, bella con tanti uomini intorno. Così ci sono Richard e Dannie che faranno a gara per conquistarla, ma lei è interessata solo a Carol, una ricca cliente del magazzino, che la affascina molto. Così la donna dimentica un guanto e così le due si incontrano.

Stasera in tv – Carol, le curiosità sul film

Carol non è felice anche se è sposata ed ha una figlia. Lei vuole divorziare, mentre Therese è legata a Richard che intende sposarla il prima possibile. Durante gli anni della Guerra Fredda l’omosessualità era intesa come una malattia mentale e così le due donne partiranno innamorate verso Ovest. Ci sarà un periodo ricco di sofferenze, ma di tanto amore con tanti personaggi intrecciati. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 16 marzo, con il film Carol in onda su Raitre.