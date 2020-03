Scuole chiuse per Coronavirus in Italia | “Proroga molto probabile”

Situazione Coronavirus Italia scuole ed università chiuse anche nelle prossime settimane: è possibile. L’ISS: “Soluzione che sta dando i suoi frutti”.

L’emergenza Coronavirus Italia ha portato ad inizio marzo il Governo a decretare la chiusura urgente delle università e di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Con tutta probabilità tale ordinanza verrà estesa per altre settimane ancora. È l’ipotesi avanzata dal dottor Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel corso di una intervista concessa a ‘Il Corriere della Sera’ in edicola oggi, Brusaferro ha affermato: “La scelta di chiudere ogni scuola ed università ha portato immancabilmente a delle polemiche all’inizio. Ma è una decisione utile che sta funzionando. E siamo pronti a dare una proroga in tal senso”. Il primo ministro Giuseppe Conte aveva specificato come il parere dell’ISS fosse risultato vincolante in tale scelta. A rispondere a Brusaferro è il dottor Franco Locatelli, professore Ordinario di Pediatria – Università “La Sapienza” 4, direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che dal febbraio 2019 è anche direttore del direttore del Consiglio Superiore di Sanità. “L’Italia ha chiuso prima di tutto le proprie scuole e non solo. E solamente adesso gli altri paesi d’Europa e del mondo stanno seguendo il nostro esempio. In Francia ed in Spagna si riscontra la stessa emergenza sanitaria che sta avvenendo da noi. Gli altri applicano le nostre stesse strategie e questo dimostra come noi stiamo affrontando la crisi Coronavirus Italia con i dovuti provvedimenti. Purtroppo non tutti hanno avuto rigore e tempestività nell’agire”. Intanto il Governo pubblicherà una misura di aiuto per aziende e famiglie. Finora al suo interno non si è parlato di ulteriore proroga alla chiusura delle scuole. Questo vuol dire che il personale di segreteria dovrebbe tornare normalmente al lavoro, mentre per altri ruoli si procederà a turn over rotatorio. Anche se, come affermato da Brusaferro, è possibile che la chiusura venga estesa per altre settimane ancora.