Luca Argentero, l’attore in campo contro il Coronavirus – VIDEO

Anche l’attore Luca Argentero in queste ore scende in campo contro il Coronavirus: il suo messaggio su Instagram e la raccolta fondi.

C’è anche l’attore Luca Argentero tra i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di metterci la faccia nella lotta al Coronavirus. Lo ha annunciato egli stesso su Instagram.

L’attore ha lanciato ‘Together for Italy – Una buona azione per tornare alla quotidianità’, la raccolta fondi che 1 Caffè Onlus promuove a favore della Protezione Civile, al fianco di Beniamino Savio e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus.

Viene spiegato nel video realizzato da Luca Argentero con i 2 volontari: “Abbiamo scelto la Protezione Civile, che dopo il personale medico è la prima linea di resistenza in questa emergenza legata al Covid-19. Svolgono un ruolo di assistenza e aiuto, uomini e donne sono in prima linea in modo capillare, su tutto il territorio nazionale”. Prosegue il messaggio: “Oggi senza incontrarsi è possibile fare tutto, soprattutto è possibile stringere in un abbraccio virtuale tutti coloro che si stanno prodigando sull’intero territorio nazionale per emarginare la diffusione del Covid-19. La Protezione Civile è il centro nevralgico di questa attività, e ci è sembrato giusto sostenere chi può, con la ramificazione del suo operato, meglio raggiungere gli obiettivi primari di questa emergenza”. La sottoscrizione minima è un euro, il costo di un caffé.