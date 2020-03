Little Big Italy: anticipazioni puntata 16 marzo 2020

Little Big Italy: tutte le informazioni sul programma condotto da Francesco Panella per trovare i migliori ristoranti italiani nel mondo.

Nuova settimana e nuovo appuntamento con Little Big Italy, il programma di “italianità” condotto da Francesco Panella, che da anni si occupa del ristorante di famiglia, “L’Antica Pesa” di New York. In ogni puntata il conduttore si farà guidare da tre expat italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante preferito: chi vincerà la competizione conquisterà un buono per mangiare per un anno appunto nel proprio ristorante del cuore.

Little Big Italy: anticipazioni

Questa settimana Panella sbarca a Miami in cerca del miglior ristorante italiano.

Come sempre, le prove sono tre: la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef e un fuori menù o “voglia” scelto da Francesco. Alla fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 gettoni per ogni piatto, e Francesco voterà segretamente la prova di italianità.

Ecco come sono andati gli ascolti della scorsa settimana: sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 415.000 spettatori (1.4%). La serata è stata vinta – c’era da aspettarselo – dal ritorno de Il Commissario Montalbano: Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato 9.377.000 spettatori pari al 39% di share (Camilleri racconta 9.034.000 – 29.6%), seconda solo all’edizione speciale del TG1 sulla conferenza stampa del Presidente del Consiglio sul Coronavirus.