Montalbano: tutte le anticipazioni sulla puntata di lunedì 16 marzo che riporta sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati di tutti i tempi.

Non avevamo dubbi sul fatto che il ritorno de Il Commissario Montalbano sarebbe stato accolto trionfalmente. Il primo dei due nuovi episodi, “Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia” è infatti stato visto da ben 9.377.000 spettatori pari al 39% di share (Camilleri racconta 9.034.000 – 29.6%), secondo solo all’edizione straordinaria del Tg1 con la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’emergenza Coronavirus che ha raccolto invece 10.780.000 spettatori (34.4%). Gli altri ascolti: Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha informato 4.382.000 spettatori (14%); Geostorm, in onda dalle 21.50 alle 24.04, ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 1.999.000 spettatori pari al 6.6% di share e a seguire Reclaim totalizza 525.000 spettatori (2.4%). Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha catturato l’attenzione di 1.619.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video 604.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete4 Stasera Italia – Speciale Coronavirus totalizza un a.m. di 2.342.000 spettatori con l’8.5% di share.

Il Commissario Montalbano: anticipazioni

L’episodio di questa sera si intitola ‘La rete di protezione’ ed è tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, editi da Sellerio. Lunedì 23 marzo ci sarà poi la prima visione di “La concessione del telefono”, proposizione tv del romanzo storico omonimo di Camilleri.

A Vigata arriva una troupe cinematografica svedese per le riprese di un film che raccontano di una nave naufragata nel secolo scorso proprio in Sicilia. Ovviamente questo provoca molta curiosità in paese, tanto da creare dei problemi di ordine pubblico. In questo clima, l’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati dal defunto padre, che mostrano sempre la stessa cosa, ovvero l’inquadratura fissa di un muro. Il Commissario capisce che non si tratta solo di un esperimento strano, ma di un segreto nascosto che porterà ad una verità inconfessabile.

Nel frattempo, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto un attentato: due uomini a volto coperto entrano nell’istituto e sparano disseminando il terrore tra insegnanti e alunni. Chi sarà stato? Per sapere bisogna sintonizzarsi lunedì 16 marzo alle 21.15 su Rai Uno.