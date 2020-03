Harry Potter e la Pietra Filosofale: trama, cast, curiosità del film

Harry Potter e la Pietra Filosofale: tutte le informazioni sul film tratto dal primo romanzo della saga scritta da J.K. Rowling.

Dato i difficili momenti dovuti al Coronavirus, la programmazione della rete più giovane di Mediaset è stata modificata per poter venire incontro a tutti coloro che in queste settimane sono a casa da scuola. Ogni lunedì a partire dal 16 marzo andrànno in onda alle 21.20 tutti i film tratti dalla saga planetaria scritta da J.K. Rowling con protagonista il mago Harry Potter. Si incomincia ovviamente con Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale il 6 dicembre 2001 diretto da Chris Columbus. Vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: trama

Harry Potter e la Pietra Filosofale parla di Harry Potter, bambino rimasto orfano all’età di un anno a causa di un mago molto potente che ha ucciso i suoi genitori. Harry vive insieme ai aglii zii materni, Vernon e Petunia Dursley e al suo viziato cugino Dudley: non lo sopportano, lo trattano malissimo e lo considerano un intruso in casa loro.

Al compimento del suo udicesimo compleanno però, la vita del bambino è destinata a cambiare: scopre infatti di essere un mago e che è stato ammesso alla scuola di magia più prestigiosa del mondo, Hogwarts.

Qui incontra quelli che diventeranno i suoi migliori amici, ovvero Ron Weasley e Hermione Granger. A scuola scoprirà non solo di essere famoso, ma anche di aver finalmente trovato il proprio posto nel mondo.

Cast

Il cast del film è composto da Daniel Radcliffe (Harry Potter) Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Richard Harris (Albus Silente), Maggie Smith (Minerva McGranitt), Alan Rickman (Severus Piton), Ian Hart, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Bradley, Warwick Davis, John Cleese, John Hurt, Julie Walters, Zoë Wanamaker, Tom Felton, Harry Melling.

Curiosità