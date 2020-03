Carriera e curiosità sull’attore Graziano Piazza, chi è l’ingegner Sabatello del Commissario Montalbano: dagli esordi al successo.

Classe 1964, nato a Domodossola e cresciuto a Torino, Graziano Piazza è un attore di teatro italiano, ‘prestato’ al cinema e alla fiction, ma anche regista e scultore.

Si avvicina al teatro da giovanissimo, seguendo le lezioni di mimo di Marcel Marceau, in particolare un seminario sulla maschera neutra. Esordisce appena maggiorenne sul piccolo schermo, con un ruolo in “Il Conte di Carmagnola”, diretto da Ugo Gregoretti.

Chi è l’attore Graziano Piazza

Vastissima è la produzione teatrale di Graziano Piazza, come attore del Teatro Stabile di Torino. Esperienza questa che lo porta a lavorare per molti importanti registi, da Mario Missiroli a Giancarlo Sepe. Con quest’ultimo, in particolare, ha una fitta collaborazione. Molto lunga e importante è anche la collaborazione con un altro noto regista teatrale, Federico Tiezzi. A teatro esordisce come regista nel 2006, mettendo a punto la riduzione scenica del romanzo La cosmetica del nemico di Amelie Nothomb.

Affianco al teatro, diverse sono anche le sue partecipazioni a fiction televisive, dalla soap opera Vivere a Un posto al sole, fino a Don Matteo, Carabinieri e Il Commissario Montalbano. In un episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, “La rete di protezione”, interpreta l’ingegner Sabatello. Molto meno attivo è invece Graziano Piazza sul grande schermo: pochissime le pellicole per il cinema da lui interpretate.