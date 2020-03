Grande Fratello Vip chiude prima per il Coronavirus – VIDEO

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus costringe la produzione del Grande Fratello Vip ad accorciare i tempi: il reality chiude prima.

Il Grande Fratello Vip ha comunicato ai concorrenti che vista l’emergenza sanitaria Coronavirus il reality show si concluderà prima rispetto alla data prevista del 27 aprile.

Come noto, qualche settimana fa, si era deciso di prolungare il reality fino alla fine di aprile, ma la situazione attuale è “unica e incredibile, mai accaduta prima”.

La produzione fa poi sapere: “Vi daremo conto da ora in avanti di tutto, dandovi prima la possibilità di parlare con i vostri cari e poi vi informeremo ogni giorno su quello che sta succedendo al nostro paese. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere, emozionarsi. Vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale”. La comunicazione ha lasciato i concorrenti – probabilmente non pienamente consapevoli di quella che è la situazione reale – in un misto di emozioni, tra commozione e sgomento.