Grande Fratello Vip, Adriana Volpe in lacrime: scena censurata con Patrick

Adriana Volpe è stata protagonista durante la scorsa notte venendo chiamata nel confessionale del GfVip: perché è stata censurata la scena?

Nonostante l’emergenza Coronavirus l’edizione del Grande Fratello Vip continua senza sosta. Nella scorsa notte Adriana Volpe si è recata in confessionale dove ha parlato per tanto tempo uscendone sconvolta e stravolta. Patrick, vedendola in questo stato, si è avvicinato chiedendo: “Sei rimasta in confessionale per tanto tempo…”. La Volpe subito ha risposto: “Eh si, purtroppo così è…La situazione non è bella…”. Poi Patrick Pugliese sorpreso ha chiesto: “Cavoli, ma solo una persona?”. La donna ha risposto in maniera affermativa con la regia che ha censurato successivamente la scena tra i due cambiando inquadratura. Ma cosa sarà successo alla conduttrice italiana?

Grande Fratello Vip, cos’è successo ad Adriana Volpe?

Dopo poco le telecamere del Grande Fratello Vip hanno inquadrato proprio la Volpe mentre si recava in cucina versando le prime lacrime. Subito l’amica Paola Di Benedetto l’ha abbracciata per consolarla: in tanti pensano che la redazione potrebbe averle data qualche brutta notizia su un suo familiare vista l’emergenza coronavirus in Italia. Dopodiché, infine, Adriana Volpe è stata chiamata nuovamente in confessionale.

Patrick Ray Pugliese si è confessato con Antonella Elia: “Aldilà del gioco, ha un po’ di casini seri, quindi per quella sfera cerchiamo di capire. Quando usciremo capiremo… però da quanto ho capito è molto seria, perché non mi dice niente, non può dirlo…”.