Charlotte Clark non è una donna comune. Molte non avrebbero perdonato il tradimento del suo fidanzato Garry Bannister: prima è andato a letto con sua sorella Rebecca, poi l’ha sposata e ha avuto cinque figli con lei. Eppure Charlotte ha scelto di seppellire l’ascia da guerra e andare al matrimonio della coppia per il bene della figlia che ha con Gary, Serena.

Per Charlotte il tradimento del suo fidanzato l’ha quasi distrutta. Ma si è dovuta far forza per sua figlia Serena di 11 anni e ha deciso di perdonare Gary e sua sorella Rebecca per il tradimento. “Ora siamo una grande famiglia. Festeggiamo insieme il Natale e andiamo insieme in spiaggia“. Charlotte, 34 anni, ha conosciuto Gary, 52, quando faceva il cuoco al pub dei suoi amici. Gary aveva già due figli da una precedente relazione. Nel 2009 hanno avuto Serena e si sono fidanzati ufficialmente e i due sembrano la coppia perfetta, ma quando Charlotte ha invitato sua sorella ha passare del tempo con loro le cose sono cambiate. Inizialmente Rebecca, come sua madre, odiava Gary e non erano d’accordo con la differenza d’età eppure pian piano i due sono diventati amici. Nel 2011 Charlotte ha trovato dei messaggi su Facebook: “Dobbiamo dire a Charlotte che siamo innamorati, come facciamo?“.

Quando Charlotte ha confrontato Gary lui le ha confessato che andava a letto con sua sorella da settimane. La donna era a pezzi, ancora di più quando ha scoperto poco dopo che sua sorella era incinta. Oggi Charlotte però ha perdonato sua sorella e ha accettato che lei e il padre di sua figlia hanno cinque figli insieme, ai quali sua figlia è molto legata.

