Dritto e Rovescio: ospiti e anticipazioni puntata 16 marzo 2020

Dritto e Rovescio: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale condotta da Paolo Del Debbio

Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio, torna lunedì 16 marzo alle 21 su Retequattro. Si tratta di un appuntamento inconsueto, visto che lo speciale che andrà in onda sarà al posto di Quarta Repubblica, il talk politico condotto da Nicola Porro attualmente sospeso visto che il suo anchorman è affetto da Coronavirus.

Leggi anche –> Nicola Porro ha il Coronavirus | le condizioni del giornalista

Dritto e rovescio: anticipazioni

In realtà di questa puntata speciale non si sa molto, ma quello che sappiamo è che appunto andrà in onda al posto di Quarta Repubblica. Attualmente Nicola Porro, risultato positivo al virus, sta meglio: non ha più la febbre, ma deve comunque rimanere in quarantena per quattordici giorni.

#DrittoeRovescio vi saluta e vi dà appuntamento a LUNEDÌ sera per uno speciale, oltre al consueto appuntamento di giovedì prossimo! Pubblicato da Dritto e rovescio su Giovedì 12 marzo 2020

E’ molto probabile che si parlerà di Coronavirus, visto che Mediaset ha deciso di sospendere al momento i programmi di intrattenimento come Domenica Live o Verissimo per lasciare spazio all’informazione. L’ultimo che si è visto togliere dai palinsesti il proprio programma “Avanti un altro”. è stato Paolo Bonolis

Leggi anche –> Paolo Bonolis furioso con Mediaset: programma sospeso per Coronavirus

La scorsa settimana si è parlato anche della vicenda di Ugo Russo, il ragazzo di 15 anni morto dopo aver tentato una rapina ai danni di un carabiniere fuori servizio e i cui famigliari hanno sfasciato il Pronto Soccorso di un ospedale di Napoli.

Leggi anche — > Napoli, 15enne ucciso dal carabiniere: la Polizia blocca il corteo funebre

Insomma, come sempre attualità e approfondimento. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 6.682.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale 5 Non si Ruba a casa dei Ladri ha raccolto davanti al video 2.813.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte – Death Wish ha interessato 2.039.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Alice attraverso lo specchio ha catturato l’attenzione di 1.665.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Filumena Marturano ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.630.000 spettatori con il 7.6% di share. Ottimi ascolti, dunque.