Coronavirus, primo vaccino testato negli Usa su una cavia umana

Nell’ambito di un esperimento partito a Seattle gli Stati Uniti hanno testato il primo vaccino per il Coronavirus usando una cavia umana volontaria.

Via al primo test negli Stati Uniti per un vaccino anti-Coronavirus. La somministrazione è avvenuta al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle – una delle aree più colpite oltreoceano – usando come cavia un volontario. Ma per arrivare a un vaccino validato scientificamente ci vorrà almeno un anno o un anno e mezzo.

Via all’esperimento di un'”arma” contro il Coronavirus

Nel dettaglio, la sperimentazione di Seattle per un vaccino contro il Coronavirus coinvolgerà 45 volontari, tutti tra i 18 e i 45 anni e senza patologie, ai quali saranno somministrate dosi differenti allo scopo di verificare eventuali effetti collaterali. Il vaccino – il cui nome in codice è “mRNA-1273” – è stato sviluppato dall’Istituto nazionale della salute (Nih) e dalla società di biotecnologie Moderna Inc. con sede in Massachusetts. “Siamo un’équipe dedicata allo studio del Coronavirus”, ha dichiarato Lisa Jackson, responsabile dello studio del Kaiser Permanente Washington Research Institute. “Tutti vogliono fare tutto ciò che possono in questa emergenza”, ha aggiunto.

Secondo quanto riferito dall’Associated Press, il primo soggetto coinvolto nello studio ha ricevuto l’iniezione all’interno di una sala per gli esami e molti altri attendono il test, che prevede per 45 volontari la somministrazione di due dosi a distanza di un mese. Non c’è il rischio che i partecipanti all’esperimento vengano infettati perché il vaccino non contiene il Coronavirus. Ma è bene ricordare che non si tratta dell’unica potenziale “arma” in cantiere: decine di gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando giorno e notte per trovare un vaccino efficace contro Covid-19.

