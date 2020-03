Coronavirus Italia | altro dramma | “Ho contagiato papà e lui è morto”

Sono diverse le storie tragiche legate alla pandemia di Coronavirus in Italia. In tanti hanno perso i propri cari all’improvviso senza poter fare niente.

Ancora una volta arriva una vicenda tragica legata all’epidemia di Coronavirus in Italia. Riguarda un uomo di 41 anni, Giovanni Zampino, e suo padre Giovanni di 76. Ne parla il quotidiano ‘La Stampa’. A parlare è il più giovane, il quale afferma di essersi ammalato a causa del Covid-19 già un mese fa, con i sintomi noti relativi a febbre alta e tosse forte, entrambi persistenti. Viene contagiato anche suo padre e si rende necessario il ricovero in ospedale.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, l’accusa della dottoressa: “Colpa di chi non rispetta i divieti”

LEGGI ANCHE –> L’esperto | “Atteso picco da 30-40 mila contagi da Coronavirus in Italia”

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Lombardia | due famiglie distrutte in sole 24 ore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus Italia, chi ci è passato avverte gli altri: “Troppi giovani se ne fregano”

“Papà l’ho rivisto lì per l’ultima volta, ho scoperto della sua scomparsa dopo altri e quando mi era arrivato un messaggio di condoglianze. Siccome ero ricoverato – e lo sono ancora – mio fratello ha preferito non dirmelo subito”. Giovanni viveva con l’anziano padre da circa un anno e mezzo, dopo che anche sua madre era scomparsa. E l’anziano aveva bisogno di sostegno. Adesso Giovanni sta meglio, ma dice: “Non dimenticherò mai gli occhi di chi mi ha guardato come se fossi un appestato. Tutto quello che è successo è terribile. Nessuno ha potuto fare visita a papà in ospedale, è chiaro che questa non è una semplice influenza. Ci sono ancora troppi giovani che non hanno capito la gravità della situazione. Che se ne fregano. A loro dico che l’influenza non ti spedisce in terapia intensiva e non ti uccide così”.

LEGGI ANCHE –> Farmacia vendeva mascherine da Coronavirus con rincari | donate al Cotugno