Svolto il Consiglio dei ministri, approvato il maxi decreto per far fronte all’emergenza Coronavirus Italia: “Manovra per aziende, famiglie e tutti gli altri”.

Il Consiglio dei ministri straordinario svolto questa mattina si è concluso nel primo pomeriggio e ha portato ad un maxi decreto per fare ulteriormente fronte all’emergenza Coronavirus Italia.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Giuseppe Conte: “E’ il periodo più rischioso, stiamo uniti”

Dopo una riunione durata 2 ore ha fatto seguito una conferenza stampa con il Premier Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Abbiamo approvato il decreto, che sarà a favore di imprese, famiglie, liberi professionisti e giovani. Tutti loro stanno compiendo dei sacrifici per il bene superiore, per il bene pubblico. Nessuno deve sentirsi abbandonato e quanto deliberato lo dimostra. Le misure che si trovano all’interno di questo decreto sono fatte per gli italiani. Stiamo fornendo una risposta importante in materia di economia e possiamo parlare di modello italiano per quanto concerne le strategie intraprese per arginare questa crisi sociale ed economica. Ci sono 25 miliardi a disposizione per aiutare gli italiani. Ed esistono flussi per 350 miliardi, si tratta di una manovra economica poderosa, sarà una diga per imprese e famiglie e vogliamo che l’Europa ci segua”.

Di seguito tutti i provvedimenti annunciati da Conte e dai ministri presenti –> LEGGI QUI