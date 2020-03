Coronavirus, Chiara Ferragni infuriata contro i runner milanesi

In merito all’emergenza Coronavirus parla Chiara Ferragni. La influencer se la prende con i runner milanesi, coloro che scelgono di non rinunciare allo jogging.

Chiara Ferragni è furiosa. La influencer si sta adoperando molto contro il Coronavirus, tra lanciare una raccolta fondi per sensibilizzare le persone, a rispettare le norme ora vigenti del decreto Conte. Questa volta è arrabbiata con gli sportivi, che non stanno rinunciando alle loro abitudini nonostante la situazione di emergenza lo richieda.

“Ragazzi noi fuori da City Life continuiamo a vedere tantissima gente che fa jogging e corre anche in più di una persona. E’ una cosa che adesso è vietata ragazzi, non fatelo! Non è proprio il momento di andare a correre ora!“, così si pronuncia Chiara Ferragni. L’imprenditrice non ne può più di vedere ogni giorno i runner invadere i pachi milanesi. Soprattutto in un momento di estrema emergenza, in cui bisognerebbe essere più che mai attenti alle norme sanitarie. Alcuni, però, non sembrano essere troppo preoccupati e stanno interpretando in maniera fin troppo elastica le direttive del Consiglio dei Ministri. Sulle sue storie Instagram, Chiara ha lanciato un appello ai suoi followers, pregandoli di stare attenti.

Chiara Ferragni e Fedez: l’impegno contro il Coronavirus

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono lanciatissimi nella campagna di sensibilizzazione per il Coronavirus. Insieme hanno lanciato un crowdfunding per l’ospedale di Milano San Raffaele, raccogliendo oltre 3 milioni di euro in pochissime ore, andando contro tutte le loro aspettative. Sui loro profili social la coppia continua a lanciare appelli, a invitare la gente a rimanere a casa e a rispettare le norme sanitarie emanate per fronteggiare l’emergenza. Inoltre, Fedez, ha partecipato a uno dei tanti flashmob canori che stanno avvenendo in questi giorni, realizzando un vero e proprio concerto improvvisato.

