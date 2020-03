Coronavirus: 250 malati curati con il farmaco Tocilizumab

Al via la sperimentazione in Italia per 250 malati di Coronavirus, che saranno curati con il farmaco Tocilizumab: Aifa dà via libera.

Buone notizie sul fronte della lotta al Coronavirus, soprattutto per i pazienti più gravi. L’Aifa ha approvato il protocollo per la sperimentazione del Tocilizumab ovvero il farmaco anti artrite che pare sia utile nella lotta al virus.

Lo ha detto all’Ansa Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, che sta già lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale, sulla sperimentazione del farmaco.

Tocilizumab contro il Coronavirus: sperimentazione a Napoli e Modena

“L’Aifa ha approvato il protocollo della sperimentazione scientifica del Tolicizumab, Napoli e Modena saranno i capofila. Partiremo con priorità immediata in 10-15 giorni su 250 pazienti in Italia”, le parole di Montesarchio, che aggiunge: “Siamo entusiasti nel partire insieme a Modena. A Napoli la sperimentazione sarà coordinata dall’Istituto Pascale che ha uno staff di ricerca sperimentale di alto livello. L’Aifa ci darà dei percorsi prioritari, perché il virus è qui e ora e quindi non si seguiranno i tempi normali di sperimentazione. Io sarei felicissimo di partire in 10-15 giorni al massimo”.

Ascierto, intanto, ha snocciolato i primi dati sull’utilizzo del farmaco in undici pazienti: “Nove pazienti su undici che sono stati trattati con il Tolicizumab mostrano evidenti segni di ripresa. Di questi 11, sette sono intubati e quattrohanno una marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei 7 pazienti intubati, 5 pazienti hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratorio, uno è ancora stazionario e uno è morto nei giorni scorsi. Tutti i quattro pazienti critici ma che sono semplicemente ricoverati in reparto hanno segni di miglioramento clinico e addirittura uno di questi non è più in ossigenoterapia a intermittenza. Continuano le segnalazioni di efficacia del farmaco negli altri centri”.