Chi l’ha Visto | ospite positivo al Coronavirus in studio | stop al programma

Sospeso ‘Chi l’ha Visto’, a causa della presenza in studio di un ospite positivo al Coronavirus. Federica Sciarelli fa sapere di essere in auto isolamento.

Sospeso ‘Chi l’ha Visto’ per Coronavirus. È quanto annunciato da Federica Sciarelli, la storica conduttrice del programma di inchieste di Rai 3. La giornalista ha fatto sapere di essersi messa di sua spontanea volontà in isolamento volontario.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | altro dramma | “Ho contagiato papà e lui è morto”

Questo a causa della presenza di un ospite in studio risultato positivo al Covid-19 negli ultimi giorni. Si tratta del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. L’esponente di governo è venuto in contatto con Federica Sciarelli e quest’ultima ha affermato di avere chiesto ed ottenuto di fermare ‘Chi l’ha Visto’, con il programma sospeso per una sola puntata. “Rispettando la quarantena, ‘Chi l’ha Visto’ sarà pronto a tornare in onda su Rai 3 da giovedì 26 marzo”, annuncia un post sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione. La segnalazione della presenza di Sileri, affetto poi da Coronavirus, è arrivata da parte della stessa redazione, sabato 14 marzo. La puntata in questione, risalente all’11 marzo, era dedicata proprio all’emergenza sanitaria in corso in Italia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, l’accusa della dottoressa: “Colpa di chi non rispetta i divieti”

Chi l’ha Visto, la sospensione durerà una sola puntata

Da par suo Sileri ha scritto, sempre su Twitter: “Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero. Mia moglie e il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti”. Sono diversi altri i programmi della Rai sospesi per colpa del dilagare del Coronavirus. Si va da ‘Domenica In’, a ‘Ballando con le Stelle’ – che sarebbe dovuto partire a breve – fino a ‘La Prova del Cuoco’, ‘Vieni da Me’, ‘I Soliti Ignoti’ e ‘Detto Fatto’. In molti casi stanno andando in onda le rispettive repliche.

LEGGI ANCHE –> L’esperto | “Atteso picco da 30-40 mila contagi da Coronavirus in Italia”