In merito alla pandemia da Coronavirus si è pronunciata anche Caterina Balivo, la nota conduttrice della Rai, che è separata dal marito a causa della grave emergenza sanitaria.

Caterina Balivo, la conduttrice della Rai1 di Detto Fatto e Vieni da me, parla della pandemia causata dal Coronavirus. Anche lei, come il resto degli italiani, è costretta a rimanere in casa e sta condividendo sui propri profili social la sua quotidianità dentro casa.

La conduttrice Caterina Balivo sta cercando di allietare i suoi followers organizzando delle attività che possano essere fatte da tutti, dando suggerimenti a genitori e famiglie. “Cosa farete oggi a casa? Noi tra un po’ ci mettiamo a colorare un grande arcobaleno e scriveremo: andrà tutto bene”. La Balivo si è collegata via Skype in tv per rivelare i dettagli della sua quarantena: “Da dieci giorni non dormo più con mio marito”. La decisione è per il bene della famiglia: se uno di loro si dovesse ammalare, chi potrà badare ai bambini? I nonni sono lontani…”. Scelta coraggiosa quella della conduttrice e del marito Guido Maria Brera, per salvaguardare i loro figli.

La scelta difficile di Caterina Balivo

Anche la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo, Vieni da me, non andrà più in onda e sarà sostituita da un’altra striscia de Vita in diretta, che vede alla conduzione Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il programma è interrotto a causa del Coronavirus, dal quale Caterina si sta proteggendo come meglio può. Alla trasmissione Italia Sì, si lascia andare alla confessione sul marito: i due non stanno dormendo insieme da 10 giorni. Non è a causa di una crisi coniugale, però, ma c’è una motivazione reale legata al Covid-19 e alla paura di contrarlo. “Se ci ammaliamo, chi pensa ai bambini?“, così ha detto Caterina.

