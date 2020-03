Barbara D’Urso, paura per il Coronavirus: il messaggio al figlio chirurgo

Barbara D’Urso ha dedicato un pensiero a suo figlio chirurgo “violando” anche un patto di riservatezza che ha con lui: il messaggio d’amore della conduttrice

Un periodo difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, soprattutto per chi continua a lavorare. Così per la conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso, che ha dedicato un pensiero al figlio Giammauro violando anche il patto di parlare della sua famiglia in tv. In passato la stessa D’Urso ha svelato di avere con i propri figli molto riservatezza senza parlare della sua vita privata. Durante la trasmissione “Live” in onda su Canale 5 si è rivolata ad “una persona a lei molto vicina” senza nominare suo figlio Giammauro, che è un chirurgo. In parte, il suo patto è stato violato.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, chiudono Chi l’ha Visto? e Agorà: contagiati tra gli ospiti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso, il messaggio al figlio

Così Barbara D’Urso ha interrotto tutti svelando a “Live”: “Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”. Nei giorni scorsi a Verissimo la stessa Silvia Toffanin ha provato a fare domande sui due figli Giammauro ed Emanuele: “Sui miei figli sai che ho un accordo. Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”.