Amici 19, clamoroso retroscena su Valentin: cosa ha fatto

Cosa è successo nell’ultima puntata di Amici 19? Il ballerino Valentin Alexandru è finito al centro di nuovi piccanti rumors…

C’è maretta ad Amici. Le ultime puntate della 19° edizione del popolarissimo talent sono state a dir poco movimentate, tra Javier che ha minacciato di abbandonare il programma dopo la sconfitta nella sfida con Nicolai e – soprattutto – Valentin che ha deciso di abbandonare il programma. Il ballerino di latino americano era giunto all’ultima sfida con Jacopo, ma prima di esibirsi ha annunciato: “Anche se vinco vado via lo stesso”. Al che la conduttrice Maria De Filippi, infastidita dal suo comportamento, ha risposto: “Per me puoi andare via anche adesso”. Detto fatto: Il Nostro ha alzato i tacchi e si è dileguato…

La verità sul “caso Valentin” ad Amici 19

L’episodio ha sortito l’effetto di un piccolo terremoto ad Amici, con il pubblico del talent che parteggia per l’amatissimo Alexandru e i responsabili del programma adirati con lui. E nell’odierno daytime su Real Time Rudy Zerbi, in visita agli allievi della scuola più famosa d’Italia, è tornato sull’argomento: “Vi ricordo che lui senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo era un incapace…”. Dopo di che il professore ha svelato un clamoroso retroscena sull’ex allievo della scuola: “Si è autoeliminato, ha fatto la scena e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Siamo fuori di testa”. Il riferimento è al premio dello sponsor ricevuto anche da Talisa dopo la sua eliminazione.

Subito dopo l’eliminazione, Alexandru ha rotto il silenzio sui social per aggiornare i suoi tanti fan e followers: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare – ha scritto su Instagram – . Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta ed ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”. C’è da scommettere che risponderà anche a Rudy Zerbi…

