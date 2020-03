Alitalia, spostamenti garantiti verso la Sardegna per il Coronavirus: cosa sappiamo.

La situazione del Coronavirus in Italia è assolutamente molto particolare. Ci sono infatti molte famiglie separate in questo momento perché magari i figli studiano o lavorano in altre regioni e non possono raggiungere i genitori o i familiari; proprio per limitare il più possibile le possibilità di contagio. È importante quindi rimanere a casa e non uscire il più possibile. Allo stesso tempo però ci sono anche molte persone che si chiedono quali sono, ad esempio, i collegamenti aerei garantiti.

Collegamenti con la Sardegna, Alitalia

Ad esempio a oggi sappiamo che Alitalia sarebbe pronta a garantire i collegamenti aerei tra la Sardegna, Roma e Milano. Come leggiamo infatti sull’Ansa, anche se manca ancora l’ufficialità del commissario del vettore, ci sarebbe qui questa proroga per i collegamenti, Cagliari e Alghero. Alitalia, invece è riuscita a adottare la procedura di emergenza su Olbia per sopperire al fatto che Air Italy oggi è in liquidazione. Quindi i voli agevolati tra Sardegna, Roma e Milano a oggi grazie ad Alitalia saranno garantiti almeno fino al 31 dicembre. Inoltre dal 17 aprile Alitalia potrà garantire la continuità territoriale anche con altri scali su tutta la Sardegna. Una decisione che riesce così a portare ad una situazione, diciamo di parità di tutti gli aeroporti principali dell’isola. Riuscendo anche a distribuire meglio il traffico non solo sull’aeroporto di Olbia, ma anche su quello di Alghero e Cagliari. Insomma, il tentativo è quello di mantenere i collegamenti base e fondamentali per non bloccare completamente il paese, ma allo stesso tempo è importante limitare gli spostamenti sia per preservare noi stessi, che tutti i lavoratori che si stanno continuamente mettendo a disposizione di tutto il nostro paese.

Chiaramente sono decisioni che potrebbero cambiare in itinere e quindi se dovete per forza viaggiare verso la Sardegna vi consigliamo di consultare costantemente il sito ufficiale della compagnia area Alitalia.

Queste sono per ora le decisioni prese dalla compagnia di bandiera italiana, Alitalia, in questo periodo di crisi. Chiaramente non possiamo esimerci dal dire che in questi giorni difficili è importante rimanere a casa il più possibile per cercare di ridurre rapidamente la diffusione del Coronavirus. I viaggi, a patto che non siano indispensabili, legati per forza a motivi di lavoro o di comprovata necessità, a oggi sono vietati. L’Italia si è fermata e gli italiani stanno cercando il più possibile di rimanere a casa e rispettare le regole.