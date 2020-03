Alessandro Cannataro positivo al Coronavirus: “Forza e coraggio”

Ex tentatore di Temptation Island Vip e in precedenza corteggiatore di Sara Affi Fella, anche Alessandro Cannataro positivo al Coronavirus.

Anche Alessandro Cannataro, già tentatore di Temptation Island Vip e in precedenza corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e donne, è positivo al Coronavirus. Si tratta del secondo protagonista delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi ad ammalarsi, dopo Leonardo Greco.

Leggi anche –> L’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha il Coronavirus

Lo ha reso noto lo stesso ex corteggiatore: “24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”.

Leggi anche –> Leonardo Greco, appello sui social: “Il virus non guarda in faccia a nessuno” -VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Alessandro Cannataro, personaggio tv positivo al Coronavirus

Calciatore originario di Mariano Comense, Alessandro Cannataro – dopo l’esperienza come corteggiatore e rivale di Lorenzo Riccardi a ‘Uomini e donne’ – era tornato in televisione qualche mese fa, quando aveva preso parte a Temptation Island Vip. In quell’occasione, aveva tentato sin da subito Jessica Battistello, che addirittura aveva chiesto il falò al fidanzato Andrea sin dalla prima puntata.

A ‘Uomini e donne’, il corteggiatore si era anche fatto notare per una pesante discussione avuta con Nicola Panico, il fidanzato di Sara Affi Fella. Subito dopo, per un po’ di tempo non si era saputo nulla della sua vita privata. Alessandro Cannataro – classe 1995 – è del segno dell’Ariete, ha sul corpo diversi tatuaggi e un fratello gemello di nome Francesco.