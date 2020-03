Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 15...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 15 marzo. Andrà in onda in prima serata su La7 il programma condotto da Massimo Giletti.





Anche questa sera gli spettatori di La7 potranno assistere, a partire dalle 20.35, al programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Attualità e politica verranno affrontate come di consueto tramite le inchieste e i servizi della trasmissione.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 15 marzo

Tutto è ormai pronto per la messa in onda di una nuova puntata del programma di attualità e politica condotta, come ogni domenica, da Massimo Giletti. La trasmissione sarà attenta come di consueto ad approfondire i temi di maggiore attualità. Per questo il dibattito si soffermerà ancora una volta sul dilagare del contagio da Coronavirus nel nostro Paese e sulle molteplici ripercussioni che questa situazione di grave emergenza sanitaria sta determinando sull’economia e la società.

Nel corso della serata si approfondirà quella che è la posizione dell’Europa, all’indomani delle parole pronunciate dalla presidente della Banca centrale europea. Christine Lagarde infatti nei giorni scorsi aveva affermato: “Non siamo qui per ridurre lo spread”. Si discorrerà anche delle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in reazione alle parole della Lagarde. E di quelle dello stesso Giletti, che aveva già commentato nei giorni scorsi la posizione dell’Europa. Si terranno infine aggiornati tutti i telespettatori sui numeri delle persone contagiate e guarite dal virus e anche sulla cifra relativa ai drammatici decessi. L’approfondimento verterà anche su quella che è la condizione attuale delle strutture sanitarie e di tutti i medici e il personale sanitario che lavorano in queste ore senza sosta per tentare di arginare la crisi che sta vivendo il nostro Paese.

Nel corso della serata si parlerà anche di un fatto di cronaca, ovvero si tornerà ad approfondire la vicenda dell‘omicidio del giovane Ugo Russo, morto durante un tentativo di rapina a causa di un proiettile esploso da parte di un carabiniere.