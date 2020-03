Stasera in tv film – Parigi a tutti i costi: trama, cast e trailer del film

Parigi a tutti i costi, film del 2013 diretto da Reem Kherici con Reem Kherici e Cécile Cassel, è una commedia che racconta la storia di una giovane stilista: trama del film

La commedia scelta per questa serata in tv da Rai 3 alle ore 21.20 è Parigi a tutti i costi, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2013. La protagonista è Maya, una giovane stilista che vive a Parigi. Scopriamo insieme trama, cast e trailer del film e godiamocelo stasera in televisione, rimanendo tutti insieme a casa.

Parigi a tutti i costi: storia di una stilista ribelle

Maya (Reem Kherici) è una giovane stilista di origine marocchina, che vive in Francia e lavora per una casa di alta moda. Abile nel suo mestiere e ormai da vent’anni perfettamente integrata nella vita parigina, viene messa in competizione dal suo capo con la collega Emma: solo colei che dimostrerà di essere la migliore riceverà un contratto a tempo determinato.

Maya, sicura di sé, non ha dubbi su ciò che vuole e si mette subito a lavoro. Anche il destino, però, si mette di mezzo sconvolgendo i suoi piani. La ragazza viene fermata durante un controllo e la polizia si rende conto che il suo permesso di soggiorno è scaduto.

Maya viene quindi espulsa dall’amata Parigi e rimandata in Marocco, dalla sua famiglia d’origine. Tattavia il tempo passato nella più romantica delle città è stato significativo per Maya, tanto da non riuscire, anche sforzandosi, a rispecchiarsi in nulla, nè nelle abitudini dei suoi familiari né nella cultura del suo Paese natale.

Presa dalla smania di tornare prima possibile a quella che considera ormai la sua vera casa, Maya sarà davvero pronta a tutto.

Cast completo:

Reem Kherici: Maya

Cécile Cassel: Alexendra

Tarek Boudali: Tarek

Philippe Lacheau: Firmin

Shirley Bousquet: Emma

Salim Kechiouche: Mehdi

Stéphane Rousseau: Nicolas

Joséphine Drai: Marine

