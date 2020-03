Stasera in tv film – Bella da Morire: trama e trailer, oggi 15 Marzo

Bella da morire, di Rai Fiction, è la miniserie con Cristiana Capotondi che affronta il difficile tema del femminicidio: trama della prima puntata di oggi, 15 Marzo

Bella da morire, fiction di Rai 1, debutta questa sera in tv alle ore 21.25. Di genere poliziesco e, certamente, anche drammatico, l’episodio di oggi prende il via partendo dalla storia di Eva Cantini (Cristiana Capotondi), ispettrice di polizia che fa ritorno nella sua città natale, Lagonegro. Scopriamo insieme la trama degli episodi finali e rimaniamo a casa a godere di questa nuova serie.

Leggi anche —> Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 15 Marzo

Bella da morire, miniserie di Rai 1

L’ispettrice di polizia Eva Cantini torna nella sua città natale, Lagonegro in provincia di Potenza, per aiutare la sorella Rachele, madre sigle. Integrarsi in commissariato per Eva sarà molto difficile perché il suo carattere inquadrato mal si accorda con la metodica accondiscendenza apprezzata dai suoi superiori. Con il Questore Festi, soprattutto, si instaura un legame litigioso sin dall’inizio, tanto che Eva tende a tenerlo all’oscuro di molti dettagli che riguardano l’indagine e sulle sue stesse ipotesi. Claudio Scuderi entra in commissariato per denunciare la scomparsa di sua figlia Gioia, aspirante show girl. Mentre il genitore crede che la figlia sia semplicemente fuggita, Eva, ispettore esperto in casi di donne scomparse, non è dello stesso avviso. Secondo lei, infatti, la fuga non è mai volontaria e, presa da questa certezza basata sull’esperienza, convince il Procuratore Capo Giuditta Doria ad aprire un’indagine. L’ispettrice indagherà con Marco Corvi e, assieme al collega, troverà il corpo senza vita di Gioia.

Bella da morire (miniserie) cast completo:

Cristiana Capotondi: Eva Cantini

Matteo Martari: Marco Corvi

Lucrezia Lante Della Rovere: Giuditta Doria

Margherita Laterza: Anita Mancuso

Benedetta Cimatti: Rachele Cantini

Giulia Arena: Gioia Scuderi

Gigio Alberti: Sergio Cantini

Paolo Sassanelli: Claudio Scuderi

Elena Radonicich: Sofia Scuderi

Anna Ferruzzo: Tina Scuderi

Fausto Maria Sciarappa: Ignazio Iurini

Denis Fasolo: Graziano Silvetti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI