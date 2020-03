Gianni Maddaloni, chi è: età, carriera e vita privata del maestro di judo

Conosciamo meglio la storia di Gianni Maddaloni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del maestro napoletano di judo

Giovanni Maddaloni, per tutti Gianni, nasce a Napoli il 13 settembre 1956. Inizio come atleta di Judo presso la Società DAI-TO CLUB di Napoli negli anni 70/80 diventando campione Regionale a squadra nell’anno 1978. Successivamente partecipa alle finali dei campionati italiani classificandosi al 7° posto nel 1979 ed al 6° nel 1980. Diventa insegnante Tecnico dal 1982, allenando in diverse società della Campania ottenendo ottimi risultati. Poi è direttore Tecnico Regionale Campania dal 1993 al 2003 e dal 2005 in poi ricopre cariche importanti come Direttore Tecnico Regionale e consigliere della Squadra Nazionale maggiore. Inoltre, dal 1988 è insegnante e direttore tecnico della Società Star Judo Club di Napoli – Maestro di Judo 7° Dan – da oltre dieci anni nelle prime società classificate a livello nazionale ove ha portato moltissimi atleti sul podio più alto in campo nazionale ed Europeo dalle classi giovanili, Junior e Senior. Gianni è il fondatore della palestra nel cuore del quartiere Scampia che accoglie tutti i giorni tanti ragazzi per toglierli letteralmente dal pericolo della strada.

Per tutti è diventato un maestro di vita nel quartiere periferico di Scampia come ha svelato in una vecchia intervista: “Qui si combatte sempre, anche quando non ci sono i soldi per pagare le bollette della luce. Ce l’avrebbero staccata cento volte, se poi grazie a Dio non ci fosse stato quel bonifico provvidenziale di diecimila euro portato dall’inviato delle Iene Giulio Golia. Non saremmo più aperti da un pezzo se ogni mese non fossero arrivate le lettere con dentro i 200 euro spediti da Maria di Taranto, i 200 euro di Antonella (una dirigente del Banco di Napoli) o della signora Anna dall’America”.

Gianni Maddaloni chi è: vita privata

Gianni ha tre figli: Pino, oro a Sydney nel 2000 e oggi tecnico della nazionale; Laura, per tredici volte campionessa d’Italia e moglie di Clemente Russo e Marco, due volte campione europeo. Ha un account Instagram che vanta circa 3mila follower.