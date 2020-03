Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 15 Marzo

Oggi 15 Marzo, a Domenica Live a sorpresa nuovi scoop sui coinquilini del Grande Fratello Vip e una scenografica Domenica Like: tutti gli ospiti di oggi

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 15 Marzo, si parlerà ovviamente anche dell’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Aggiornamento

Come accaduto per la collega di Verissimo, anche Barbara D’Urso dovrà rinunciare alla diretta di oggi pomeriggio, ma non a quella di questa sera in tv. Nonostante, infatti, sia stato deciso da Mediaset di rinunciare al contenitore domenicale (che probabilmente tornerà a tenerci compagnia il prossimo 5 Aprile) lo stesso destino non coinvolgerà anche la questa serata in tv firmata da Barbarella nazionale. A Live – Non è La D’Urso convoglieranno tutte le chicche di gossip che erano in programma per oggi pomeriggio. In palinsesto lo show verrà sostituito dal film Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati che inizierà alle ore 16:50 su Canale 5. Come twittato ieri dalla conduttrice partenopea la partecipazione da lei stessa promossa potrebbe evolvere ulteriormente, a discapito della noia:

“Mi piacerebbe continuare il flashmob dei balconi e delle finestre d’Italia!! Domani sera a #noneladurso ce ne saranno 3, in 3 città diverse!! Tra pochissimo vi dirò quali sono, le canzoni ed esattamente gli orari!! Io ci sono, voi restate a casa! #iorestoacasa“

Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati, cast e trama del film

La pellicola uscita nelle sale cinematografiche tedesche nel 2016 con il titolo originale Rosamunde Pilcher: Haustausch mit Hindernissen, questo film rappresenta uno degli evergreen di Canale 5. Diretto da Stefan Bartmann, trova fra i suoi interpreti principali Wanda Perdelwitz, Oliver Franck, Ursela Monn, Peter Prager, René Schönenberger e Felix Maximilian. Il film inizierà alle ore 16.50.

Trama del film

Per salvare il loro matrimonio, a un passo dall’andare in prezzi, Sarah e Michael decidono di trasferirsi temporaneamente in un cottage situato nella campagna della Cornovaglia. Olivia e Fergus, proprietari della tenuta, in cambio dell’ospitalità andranno in Australia, nella casa di Sarah e Michael. In ritardo, la coppia della contea gallese si allontana lasciandosi dietro non poco trambusto. Michael, inoltre, è costretto per lavoro a recarsi a Londra e, in questa situazione, Sarah si ritrova da sola a dover fronteggiare un incendio. Incontrerà il vicino Albert, che l’aiuterà a salvare la tenuta, la cavalla Sunset e non solo…

