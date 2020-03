Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 15 Marzo

Domenica in oggi, 15 Marzo, torna sull’emergenza Coronavirus in collegamento con tanti artisti come Lino Banfi: chi sono gli ospiti di oggi e cosa accadrà in puntata.

Nel rispetto delle norme emanate dal Governo Conte, Mara Venier sarà in collegamento con i suoi ospiti e con alcune famiglie italiane via Skype. La puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, sarà interamente dedicata all’epidemia di Covid-19 e a come affrontarla con consapevolezza e ottimismo.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e, come ci chiede la zia, restiamo a casa.

Leggi anche —> Coronavirus, il messaggio straziante di Lino Banfi commuove tutti

Aggiornamento

Mara Venier ha pubblicato un annuncio tramite il suo profilo Instagram:

“Domenica In non andrà in onda… avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza…. vi abbraccio tutti forte forte!!!”

La zia ha anche motivato la decisione della rete, presa “per tutelare la salute dei lavoratori e di tutti coloro che era previsto si recassero presso gli studi Frizzi di Roma”.

Nonostante la puntata fosse ormai stata preparata, la Rai ha scelto di mandare in onda il Meglio di Domenica in al posto della diretta per evitare qualsiasi tipo di rischio.

Per la 27° puntata del contenitore domenicale dovremo aspettare domenica 5 Aprile, sempre se l’emergenza sarà considerata arginata entro il termine stabilito (il 3 Aprile).



Domenica in sul Coronavirus

La puntata dello show condotto da Mara Venier sarà incentrata totalmente sull’emergenza Coronavirus. Tramite collegamenti via Skype la zia si sentirà meno sola in studio e potrà ospitare tanti artisti che racconteranno la loro esperienza in quarantena volontaria. Una dedica speciale sarà per le famiglie italiane colpite dal Coronavirus e per le iniziative spontanee che si sono diffuse in tutta Italia.

Il nostro Bel Paese torna a cantare, nonostante le difficoltà.

Domenica in, ospiti di oggi

In collegamento ci sarà anche Lino Banfi che, oltre a commentare le sue ultime dichiarazioni schiette e ironiche, si racconterà ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera e darà un messaggio di solidarietà indirizzato soprattutto agli anziani, maggiormente colpiti dal Coronavirus.

Interverrà in video anche Minnie Minoprio, attrice e soubrette britannica, che si racconterà fra vita privata e carriera e si esibirà in una versione originale del brano Il cielo in una stanza. In puntata si presterà a un’intervista con la zia anche il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al Coronavirus e in quarantena domiciliare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI