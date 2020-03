La vittima è un 65enne ricoverato in clinica per una broncopolmonite. Il contagio da Coronavirus non era certo, ma si è gettato dalla finestra ed è morto.

Stava aspettando i risultati del tampone del Coronavirus, ma la paura di risultare positivo è stata tale che, preso dal panico, si è gettato dal terzo piano della clinica Maugeri di Montescano (Pavia). La vittima è un uomo di 65 anni che si trovava ricoverato nel reparto di pneumologia: i soccorsi sono stati immediati ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 intervenuto per salvarlo ha potuto solo constatarne il decesso.

Un dramma umano nel pieno dell’emergenza Coronavirus

Il 65enne viveva in un piccolo centro dell’Oltrepo Pavese a pochi chilometri da Montescano e, come accennato, era ricoverato da qualche giorno, nel reparto di pneumologia, in una stanza al terzo piano dell’istituto. A quanto pare aveva contratto una forma aggressiva di broncopolmonite: di qui l’ipotesi di contagio da Coronavirus e la decisione di sottoporlo al tampone per accertare un’eventuale positività.

Le condizioni del 65enne non sembravano particolarmente gravi: sarebbe stato sottoposto all’esame nella giornata di mercoledì e l’esito finale sarebbe dovuto arrivare ieri nel laboratorio analisi del San Matteo di Pavia. Ma evidentemente i suoi nervi non hanno retto allo stress e si è convinto di avere poche speranze, per cui nella notte ha deciso di togliersi la vita, con un volo di 10 metri che gli è stato fatale.

I Carabinieri della Compagnia di Stradella hanno subito aperto un’inchiesta per far piena luce sul motivo del drammatico suicidio, ma non sono state accertate responsabilità e la vicenda verrà sicuramente archiviata, anche se un primo rapporto è stato inviato al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pavia.

